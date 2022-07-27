27 июля сотрудники полиции и Гостранснадзора проверили общественный транспорт во Владимире на остановках «Юго Западная» и «Рябинка». За нарушение порядка на перевозчиков составили 3

27 июля сотрудники полиции и Гостранснадзора проверили общественный транспорт во Владимире на остановках «Юго Западная» и «Рябинка». За нарушение порядка на перевозчиков составили 3 протокола. По информации мэрии, за такое нарушение водителю грозит штраф – 5 тысяч рублей, должностным лицам – 30 тысяч рублей, а юридическим лицам – 300 тысяч рублей. Всего на конечных проверили