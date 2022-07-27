С 25 июля избиратели могут на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), который пройдет в единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года. К старту приема заявок ЦИК России, ..

С 25 июля избиратели могут на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), который пройдет в единый день голосования (ЕДГ) 11 сентября 2022 года. К старту приема заявок ЦИК России, Минцифры России и «Ростелеком» организовали информационную поддержку избирателей: контакт-центр, портал ДЭГ и помощь цифрового ассистента робота Макса на Госуслугах. В этом году проголосовать на федеральной платформе ДЭГ смогут избиратели семи регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. Отдать голос онлайн можно будет на выборах разных уровней.Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут только избиратели, у которых есть подтвержденная и сопоставленная с регистром избирателей учетная запись на Госуслугах. У жителей регионов, где проводится ДЭГ, будет достаточно времени, чтобы завести и подтвердить учетную запись, если таковой ранее не было.Консультации по вопросам, связанным с подачей заявления на участие в ДЭГ, можно получить на горячей линии поддержки по номеру: 8 800 200-36-20 или воспользоваться помощью чат-бота Макса на Госуслугах. Вся информация о работе федеральной платформы ДЭГ доступна на портале .Обеспечение кибербезопасности — один из ключевых приоритетов «Ростелекома». Именно ей компания уделила особое внимание. «Кибербезопасность — важный элемент современных цифровых сервисов, и в особенности дистанционного электронного голосования. Платформа ДЭГ ежегодно подвергается серьезным кибератакам различного типа и является привлекательной целью для хакеров, поэтому мы готовимся к активному противостоянию», — рассказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.Федеральную систему ДЭГ разработал «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России.