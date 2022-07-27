Zara вернулась в Россию, но в новом формате. Бизнесвмуен Арина Лац провела аналитику.

Zara вернулась в Россию, но в новом формате. Бизнесвмуен Арина Лац провела аналитику.По словам специалиста, в условиях текущего санкционного давления популярный бренд нашел альтернативное решение, каким образом вернуться на отечественный рынок. Арина Лац ответила, что проблемы в логистической цепочке и санкционные ограничения не стали барьером для владельцев бренда, напротив, производство возобновляется через маркетплейс Wildberries."Стоит заметить, что ассортимент товаров расширяется, так как качество фабрик Zara радует средний сегмент вещевого рынка. Трендовые образы, самые смелые модели, в частности классика, кэжуал, повседневные образы – это все Zara. Конечно, продажи через топовый маркетплейс страны – это хороший и грамотный ход, который, скорее, продуман акционерами компании, которых не интересуют политическая ситуация", – говорит бизнесвумен.По словам Арины Лац, российский рынок потребителей всегда будет устраивать цена и качество бренда Zara. За последние два года стало очевидно, что будущее за маркетплейсами, так как охват пользователей в разы больше, чем в обычном интернет-магазине. Wildberries регулярно внедряет новые алгоритмы продвижения, и таким гигантам стоит заходить на маркетплейсы, даже для того, чтобы вернуть лояльность аудитории. Так как на данный момент офлайн-магазины закрыты, у покупателей есть возможность купить с примеркой трендовые модели сезонов."Также не исключаю полный переход бренда Zara на площадки маркетплейсов таких как Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и Сбермаркет", – подчеркнула Арина Лац.