Им стал лидер местных коммунистов Антон Сидорко.

Пятый кандидат в губернаторы Владимирской области сдал подписи в Избирком. Им стал лидер местных коммунистов Антон Сидорко.Первый секретарь обкома КПРФ выдвинут коллегами по партийному цеху. Зампред Заксобрания собрал 129 подписей депутатов и глав городов, районов и сельских поселений.Политик также назвал претендентов на сенаторское кресло в СовФеде: Альберт Русанен из организации «ЖКХ Контроль», директор школы в Гусь-Хрустальном районе Николай Повод и депутат горсовета в Гусь-Хрустальном Иван Яхаев.Ранее документы на регистрацию Сергей Бирюков, Сергей Корнишов, Александр Авдеев и Александр Субботин. Выборы состоятся с 9 по 11 сентября.