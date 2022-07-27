Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным инвесткредитам для промышленности с 9% до 3%. Максимальный размер займа увеличен с одного до трех миллиардов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о снижении ставки по льготным инвесткредитам для промышленности с 9% до 3%. Максимальный размер займа увеличен с одного до трех миллиардов рублей.Новая ставка будет действовать как для новых заемщиков, так и для тех, кому уже одобрены такие кредиты.Промышленники смогут получить льготные займы на приобретение оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестпроектов. Также деньги можно направить на создание или реконструкцию производственной инфраструктуры в Москве.Для получения льготного займа в 3% компании необходимо иметь регистрацию в столице и работать в городе не менее трех лет. Также предприятие не должно находиться в процессе банкротства и не иметь налоговых задолженностей.Есть требования и к количеству персонала. Для получения льготного кредита на высокотехнологичном производстве должно работать не менее 50 человек и не менее 100 – на остальных предприятиях.Москва запустила программу льготного кредитования в марте 2022 года. Цель – поддержать столичную промышленность и смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам на фоне повышения ключевой ставки Центробанка до 20% годовых. На субсидирование льготных займов Москва выделила 20 миллиардов рублей.Поддержка столицы помогла компаниям сохранить производственные мощности. Также это позволило избежать роста безработицы.