В Судогодском районе столкнулись четыре автомобиля.

Во Владимирской области в массовом ДТП пострадали трое водителей. Автокатастрофа произошла на трассе «Владимир — Муром».По предварительным данным УМВД по Владимирской области, утром 26 июля рядом с деревней Сойма в Судогодском районе столкнулись четыре автомобиля. Водитель «Форда» выехал на встречку, где врезался в фуру, а также в «Фокус» и «Хёндай». Одна из иномарок перевернулась и вылетела в кювет. Спасатели МЧС деблокировали пострадавших из салонов транспортных средств. Троим водителям легковушек потребовалась помощь медиков.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.