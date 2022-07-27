Решение приняла топономическая комиссия Владимира.

Топономическая комиссия приняла решение переименовать улицу Парижской Коммуны и назвать её в честь Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего 5 июня на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Первое заседание по вопросу состоялось 19 июля. Тогда чиновники . Их мнения разошлись.«Рассмотрев варианты названия, комиссия проголосовала за переименование улицы Парижской Коммуны в «Улицу Героя России Кутузова». Решение направят на утверждение Совета народных депутатов Владимира», - резюмировали в горадминистрации.Напомним, что на этой же улице расположена школа №9, которой ранее