Приговор в законную силу пока не вступил.

В Александрове за производство мефедрона и отмывание денег осуждён уроженец Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В январе 2022 года фигурант вступил в интернет-переписку с неустановленным лицом. Сообщники договорились о создании нарколаборатории. Беларус подтянул к делу ещё одного любителя лёгкой наживы. Вместе они приобрели прекурсоры и иные химические вещества, необходимые для изготовления наркотиков. Подельники привезли сырьё в деревню Вишняково. Торговля пошла. Один из злоумышленников даже успел купить на заработанные деньги Mersedes-Benz CL500. Однако уже в апреле их «предприятие» накрыли полицейские.Сотрудники МВД изъяли почти 7 кг мефедрона. На суде гость из соседнего государства признал свою вину. Его приговорили к 7 годам колонии, штрафу в 50 тысяч рублей, а иномарку конфисковали.Приговор в законную силу пока не вступил.