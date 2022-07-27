Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь столичных районов Свиблово и Ростокинский.

Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь столичных районов Свиблово и Ростокинский.Развитие городской транспортной системы остается приоритетным направлением деятельности властей российской столицы. В Москве активно строятся долговечный дорожный каркас, отвечающий мировым стандартам, особенно в области безопасности водителей и пешеходов. Новый скоростной диаметр, хорды, развязки и магистрали связывают каждый район Москвы, обеспечивая местных жителей доступной инфраструктурой, а действующие пути – разгрузкой и увеличением потоков.Без внимания не остаются и пустующие пространства под эстакадами и железными дорогами. Эти площади редко используются из-за трудной доступности. Однако власти организовывают заброшенные территории таким образом, чтобы создать для местных жителей как можно больше комфортных зон для прогулок,отдыха и спорта на свежем месте.Так, в подмостовом пространстве Московского центрального кольца и Северо-Восточной хорды в скором времени появится пешеходный мост, оснащенный дорожками для велосипедистов. Протяженность моста составит 100 метров.Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитет по архитектуре и градостроительству. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, мост будет возведен через реку Яузу."Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов и, тем более, он не годится для занятий спортом. Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным для москвичей и гостей города", – уточнил чиновник.Новый объект будет возведен недалеко от станции метро "Ботанический сад". Как подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь столичных районов Свиблово и Ростокинский. Она также отметила, что жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования.В рамках проекта благоустройства подмостового пространства МЦК специалисты намерены проложить велосипедные, пешеходные и беговые дорожки вдоль реки Яузы. Новый проект позволит создать единую структуру парковых зон Москвы, в которую также войдут "Свибловские пруды", "Леоновская роща" и парк "Сад будущего".