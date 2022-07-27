Военный скончался 13 июня в Харьковской области.

В администрации округа Муром семье погибшего в Украине майора Андрея Спирина передали звезду Героя России.Андрей Спирин родом из Обнинска Калужской области. В детстве он с семьей переехал в Муром. Учился в школе №33. Затем поступил в тульский артиллерийский инженерный институт, после которого пошел служить в соединениях Западного и Южного военных округов. Последним местом его службы была мотострелковая бригада Северного флота.Известно, что в военных действиях на территории Украины Спирин принимал участие с 24 февраля. Он доставлял подразделениям боеприпасы, вывозил раненых. Был ранен. Находился в госпитале. После поправки вернулся в зону военного конфликта.13 июня военный погиб на южной окраине населённого пункта Рубежное Харьковской области.