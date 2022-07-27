В Муроме командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил семье майора Андрея Спирина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, звезду Героя России. По словам врио губернатора

В Муроме командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил семье майора Андрея Спирина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, звезду Героя России. По словам врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, передавшего близким погибшего грамоту о присвоении звания Героя, 39-летний майор Спирин служил в мотострелковой бригаде Северного флота. С первых дней спецоперации был заместителем командира батальона. «13