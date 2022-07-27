Владимирцы, в том числе анонимно, могут пожаловаться на задержку зарплаты, оплату работы «в конвертах», отказ работодателя от оформления трудовых отношений и другие нарушения. Нарушают

Владимирцы, в том числе анонимно, могут пожаловаться на задержку зарплаты, оплату работы «в конвертах», отказ работодателя от оформления трудовых отношений и другие нарушения. Нарушают права? Звоните. Прокуратура города Владимира организовала «горячую линию» о соблюдении трудовых прав граждан. Кроме того, в пятницу, 29 июля с 10 утра до 12:00 прокурор города Владимира и заместитель руководителя Госинспекции