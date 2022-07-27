Авария с участием четырех машин произошла утром 26 июля на 23 км трассы Владимир-Муром-Арзамас в Судогодском районе. В результате ДТП пострадали трое человек, сообщили в пресс-службе полиции.

Авария с участием четырех машин произошла утром 26 июля на 23 км трассы Владимир-Муром-Арзамас в Судогодском районе. В результате ДТП пострадали трое человек, сообщили в пресс-службе полиции. Авария произошла около 9:40. По предварительной информации, 65-летний водитель Ford выехал на встречку, где врезался в грузовик, Ford Focus под управлением 63-летнего водителя и легковой Hyundai. В результате