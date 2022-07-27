«Кентавра» во Владимирской области пока нет. Так называют еще один новый штамм ковида. А вот по России в целом первые случаи заражения уже есть. Об этом заявили на пресс-конференции по

«Кентавра» во Владимирской области пока нет. Так называют еще один новый штамм ковида. А вот по России в целом первые случаи заражения уже есть. Об этом заявили на пресс-конференции по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и региональной кампании по диспансеризации. Юлия Каркаваниди, представитель регионального Роспотребнадзора Этот вид омикрона в России зарегистрирован. Все используемые в России тесты