Завоевал «бронзу» в метании диска. Владимирский спортсмен Кирилл Ирха отличился на чемпионате России по легкой атлетике среди глухих. Соревнования прошли в Саранске. В них приняли

Завоевал «бронзу» в метании диска. Владимирский спортсмен Кирилл Ирха отличился на чемпионате России по легкой атлетике среди глухих. Соревнования прошли в Саранске. В них приняли участие более 190 спортсменов из 30 регионов России и из Белоруссии. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!