В условиях жаркой и сухой погоды прогнозируется увеличение происшествий на водоёмах, возникновение природных пожаров и возгорание частных домов.

Во Владимире 28 июля ожидается жара до +32 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает Управление гражданской защиты города.В условиях жаркой и сухой погоды прогнозируется увеличение происшествий на водоёмах, возникновение природных пожаров и рост возгораний в частных домах.Мэрия Владимира рекомендует горожанам соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно осторожными с огнём, не разводить костры в лесу и на торфяниках, а также вблизи населённых пунктов.В случае возникновения опасных ситуаций следует звонить 01 или 101.