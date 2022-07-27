Народные избранники проголосовали единогласно.

Владимирский горсовет утвердил решение топономической комиссии по вопросу переименования улицы Парижской Коммуны. Теперь она будет называться улицей Героя России Кутузова.На заседании выступил замглавы города Сергей Сысуев. Он рассказал, что обращение поступило от жителей и ряда учреждений. По его мнению, новое название квартала позволит увековечить память о погибшем на Украине генерале и благоприятно скажется на патриотическом воспитании молодёжи. Представитель мэрии также пояснил, что жильцы 22 домов поддержали инициативу. Против выступили собственники 11 домовладений. Владимирцам не придется менять документы. Они будут вноситься в ходе планового переоформления. Народные избранники проголосовали единогласно.Напомним, что на этой же улице расположена школа №9, которой ранееСправка:Роман Кутузов родился во Владимире 16 февраля 1969 года. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Дослужился до командарма. Выполнял боевые задачи в Сирии. Награждён орденами и медалями.