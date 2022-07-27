«Ростелеком» выступил партнером летнего фестиваля уличного искусства , в рамках которого стартовал проект #АртУлочкаРТК. До конца лета стрит-арт-художники распишут 15 распределительных ..

«Ростелеком» выступил партнером летнего фестиваля уличного искусства , в рамках которого стартовал проект #АртУлочкаРТК. До конца лета стрит-арт-художники распишут 15 распределительных коммуникационных шкафов провайдера. Темой этого года стал Владимирский край: архитектура, орнаменты, люди, места, природа. Обмен опытом, вдохновение и создание совместных проектов — вот главные цели этого события. Подведение итогов фестиваля планируется в сентябре.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Два года назад мы осторожно попробовали расписать свои коммуникационные шкафы. И получили шквал восторженных отзывов в социальных сетях. Некоторые владимирцы впервые обратили внимание на телеком-инфраструктуру и спешили поделиться "находками" со своими друзьями и подписчиками. В прошлом году мы уже активнее стали наносить изображения на свои шкафы. Положительный опыт решили повторить и этим летом, раз уж такие объекты привлекают внимание горожан и украшают город. А для того, чтобы наши шкафы дольше радовали глаз, каждый арт-объект покрыт антивандальным лаком».Регина Яфасова, организатор фестиваля «33ZAGFEST»:«Уже второй год подряд мы проводим фестиваль уличного искусства. Перед собой ставлю суперзадачу — объединить локальных уличных художников и дать им ресурс для реализации проектов разного масштаба. Очень приятно, когда ранее невзрачное здание становится новой, интересной, точкой в городе, входит в пешеходные экскурсии и заносится на карты. Стать участником может каждый. Никаких ограничений по возрасту, опыту и стилю нет. Самому юному художнику – 11 лет, самому опытному – 32. Спасибо "Ростелекому” за отклик и желание сделать город красивее и чище!»33ZAGFEST пройдет в несколько этапов и объединит несколько активностей, в том числе и конкурс от «Ростелекома» по росписи коммуникационных шкафов #АртУлочкаРТК. Торжественное открытие фестиваля состоится 6-7 августа.