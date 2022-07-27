С 27 июля официальное название улицы Парижской Коммуны во Владимире – «Улица Героя России Кутузова». Горсовет поддержал решение топонимической комиссии о присвоении ей имени Героя России

С 27 июля официальное название улицы Парижской Коммуны во Владимире – «Улица Героя России Кутузова». Горсовет поддержал решение топонимической комиссии о присвоении ей имени Героя России Романа Кутузова, погибшего выполняя свой воинский долг. «Генерал-лейтенант Роман Кутузов учился в средней школе №23, №9, расположенной по улице Парижской Коммуны. В ходе специальной военной операции на Украине сражался