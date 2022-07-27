Вместо 132 работает 65 единиц транспорта.
За 11 лет количество троллейбусов, находящихся в распоряжении «Владимирпассажиртранса», сократилось почти вдвое: со 132 до 65 единиц. Только за последний месяц перевозчик списал три. Автопарк нуждается в серьёзном обновлении. Средний возраст городского электротранспорта - 13 лет.
Сейчас на линию ежедневно отправляются порядка 53 «рогатых», которые обслуживают шесть маршрутов. Десять транспортных средств стоят на ремонте, ещё два отданы под обучение водителей.
Для исправления ситуации мэрия Владимира подала заявку в департамент транспорта на приобретение 80 троллейбусов. Документы направят в Минтранс для получения федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость одной машины оценивается властями в 30 млн рублей.
В горадминистрации уточняют, что с учётом экологичности чиновники не собираются отказываться от троллейбусов.
Напомним, что в рамках инфраструктурного кредита областной центр получил весной 14 новых автобусов.