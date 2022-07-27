Вместо 132 работает 65 единиц транспорта.

За 11 лет количество троллейбусов, находящихся в распоряжении «Владимирпассажиртранса», сократилось почти вдвое: со 132 до 65 единиц. Только за последний месяц перевозчик списал три. Автопарк нуждается в серьёзном обновлении. Средний возраст городского электротранспорта - 13 лет.Сейчас на линию ежедневно отправляются порядка 53 «рогатых», которые обслуживают шесть маршрутов. Десять транспортных средств стоят на ремонте, ещё два отданы под обучение водителей.Для исправления ситуации мэрия Владимира подала заявку в департамент транспорта на приобретение 80 троллейбусов. Документы направят в Минтранс для получения федеральных средств в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость одной машины оценивается властями в 30 млн рублей.В горадминистрации уточняют, что с учётом экологичности чиновники не собираются отказываться от троллейбусов.Напомним, что в рамках инфраструктурного кредита областной центр получил весной 14 новых автобусов.