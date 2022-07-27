В городе состоялся плановый рейд.

Во Владимире состоялся рейд по проверке безопасности работы общественного транспорта. Сотрудников ГИБДД сопровождали чиновники мэрии.На конечных остановках «Юго Западная» и «Рябинка» осмотрено 11 транспортных средств, выполняющих рейсы на маршрутах 18С, 22С, 28, 23, 25, 26С. Контролёры проверили соблюдение контрактов на перевозку. На нарушителей составили три протокола за отсутствие карт маршрута. Им грозит штраф от 5 до 300 тысяч рублей.«Также с экипажами проведена профилактическая работа. Водителям и кондукторам вручены памятки о мошенничестве», - добавили в пресс-службе мэрии.Мониторинг соблюдения правил перевозок пообещали продолжить.