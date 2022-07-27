Акцию проводит «Энергосбыт Волга».

Во Владимирской области победители конкурса «Самая мобильная деревня» получат год бесплатного доступа в интернет. Акцию проводит «Энергосбыт Волга».Мероприятие состоится во второй раз. Жители сельских населённых пунктов смогут оценить преимущества личного кабинета компании и мобильного приложения, а также побороться за комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом.Конкурс проводится с 18 июля по 30 ноября. Для начала местные администрации подают заявки на участие. Далее необходимо выполнить ряд :Ресурсоснабжающая организация предоставит памятки и листовки с пошаговым руководством. Звание «Самой мобильной деревни» получат те населенные пункты, где будет зафиксировано наибольшее количество подключений. Итоги подведут в ноябре. Лучших определят в четырех категориях в зависимости от численности населения.Годом ранее от сельских администраций получено свыше 200 заявок. Победителями были признаны Второво, Гатиха, Макариха и Старинки.