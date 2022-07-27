Мужчину посадили в СИЗО. Его подругу планируют выдворить за пределы страны.

Во Владимирской области двое азиатов задержаны за перевозку 8 килограммов героина. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Минивэн злоумышленников попал в поле зрения полиции на трассе М-7 «Волга» под Гороховцом. Сотрудники госавтоинспекции попросили водителя остановиться, но он проигнорировал требование полицейских. В ходе погони иномарка оказалась заблокирована нарядом ДПС, а лихач задержан. В салоне также находилась его знакомая. Оба оказались выходцами из Средней Азии, которые находились в РФ нелегально.Во время обыска машины найден героин общей массой почти восемь килограммов. На фигурантов завели уголовное дело. Мужчину посадили в СИЗО. Его подругу планируют выдворить за пределы страны.