Во Владимирской области на 27 июля выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 1 ..

Во Владимирской области на 27 июля выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 1 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 4 - в Александровском, 1 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Киржачском, 1 - в Камешковском, 2 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152704 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41547 заболевших во Владимире, 17800 - в Ковровском районе и 16838 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.