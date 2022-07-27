Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Владимирский Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения из-за текущего . Ситуация находится под пристальным вниманием ведомства. Об этом сообщила официальный представитель Юлия Каркаваниди.Количество инфицированных увеличилось во взрослых возрастных категориях: почти 50% заразившихся – это люди старше 50 лет.«Введения каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется. Рекомендуем придерживаться простых мер предосторожности: при первых симптомах нужно остаться дома и вызвать врача, а также избегать контактов с окружающими. Даже при отрицательном тесте на ковид следует соблюдать самоизоляцию до исчезновения всех признаков болезни», – подчеркнула она.Добавим, что в 33-ем регионе отмечается незначительный рост ОРВИ. За неделю вирус диагностировали у 3670 владимирцев.