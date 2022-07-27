Сотрудники полиции Владимирской области задержали граждан страны Средней Азии, перевозивших через регион особо крупную партию героина. По данным областного УМВД, в машине у подозреваемых

Сотрудники полиции Владимирской области задержали граждан страны Средней Азии, перевозивших через регион особо крупную партию героина. По данным областного УМВД, в машине у подозреваемых было около 8 кг вещества. Минивэн наркодилера заметили на трассе М-7 «Волга». Сотрудники ГИБДД потребовали водителя остановиться, но он их проигнорировал. Наряд ДПС заблокировал иномарка и задержал водителя. Вместе с ним