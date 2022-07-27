Мужчина отправился за ягодами и не смог найти обратную дорогу.

В лесах Владимирской области нашли измождённого 67-летнего пенсионера. Александр Федорович отправился за ягодами в районе поселка Улыбышево и заблудился.Родные обратились полицию и на «горячую линию» ПСО «ЛизаАлерт». У мужчины с собой был мобильный телефон, но быстро локализовать его местонахождение не получилось.«С раннего утра он находился на природе без еды и воды, в лёгкой одежде. В 22.55, через час после поступления сигнала о пропаже, на поиски выдвинулись 14 человек», - рассказывают в поисково-спасательном отряде.К рассвету на одном из автомобилей установили сирену, которую включали с равными интервалами для обнаружения человека. Он её слышал, но передвигался уже с огромным трудом. Сказались слабость, сильная гипотермия, отсутствие защиты от укусов насекомых, обезвоживание. Прочёсывая труднопроходимый лесной массив, добровольцы всё-таки нашли дедушку .«Идти он не мог, поэтому ребята больше 400 метров на носилках эвакуировали его до машины. Александра Фёдоровича укутали и напоили горячим сладким чаем», - добавили волонтёры.Отряд выражает благодарность полицейским Судогодского района за замечательное взаимодействие.«Отдельное спасибо нашим ребятам-поисковикам, всем, кто откликнулся и выкладывался по полной», - резюмировали в «Лиза Алерт».