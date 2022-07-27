Жительница Одинцово рассказала в соцсетях, что неизвестные разбили стекло ее машины на одной из парковок по улице Верхне-Пролетарская. Вожу трех человек с инвалидностью, почти через день ..

Жительница Одинцово рассказала в соцсетях, что неизвестные разбили стекло ее машины на одной из парковок по улице Верхне-Пролетарская. "Вожу трех человек с инвалидностью, почти через день нужно в больницу с ними. Неужели у этих людей ничего святого?" – цитирует пострадавшую .В Сети надеются, что правоохранительным органам удастся установить личности хулиганов. Уже нашлись свидетели.