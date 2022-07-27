В лидерах оказался Александровский район – 25 случаев. Всего, начиная с первого укушенного в этом году, в конце марта, в лечебно – профилактические организации обратились 1517 человек. Среди

В лидерах оказался Александровский район – 25 случаев. Всего, начиная с первого укушенного в этом году, в конце марта, в лечебно – профилактические организации обратились 1517 человек. Среди них 371 ребёнок. Клещевого энцефалита в нашем регионе не выявлено. Однако, напоминают в Роспотребнадзоре, в случае укуса, клеща нужно не только удалять, но и сдавать в лабораторию