Дорога во двор усыпана осколками стекла. Повсюду грязь, прошлогодние листья, мусор и бутылки от спиртного. Территорию вокруг здания 42 «А» на Нижней Дуброве совсем не убирают, жалуются

Дорога во двор усыпана осколками стекла. Повсюду грязь, прошлогодние листья, мусор и бутылки от спиртного. Территорию вокруг здания 42 «А» на Нижней Дуброве совсем не убирают, жалуются местные жители. По периметру проходит дорожка, которая ведет к многоэтажке. Тропа пользуется большой популярностью, но ходить по ней небезопасно, считают люди. Молодая мама Анна Ходячих боится, что ее