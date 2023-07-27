Любовь Успенская заявила, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров.

Любовь Успенская заявила, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров.Королева русского шансона Любовь Успенская оказалась в эпицентре громкого скандала. Не секрет, что 69-летняя артистка очень внимательно следит за своими внешними параметрами, поэтому обращается за помощью к косметологам и пластическим хирургам.Одно из медицинских вмешательств сыграло с певицей злую шутку. Любовь успенская заявила на всю страну, что ее тело изуродовал пластический хирург Тимур Хайдаров. Артистка отметила, что обратилась к специалисту за липосакцией в области живота, однако последний якобы также настоял на пластике груди.По словам звезды шансона, медик заявил, мол после хирургического вмешательства в США ей требуется "обновить" тело. Звезда согласилась на предложенные процедуры, однако вскоре пожалела. Однако Любовь Успенская почему-то молчала три года и заговорила о проблеме лишь после певицы Славы.Последняя тоже предъявила претензии к хирургу Тимуру Хайдарову. Однако его взялся защищать звездный адвокат Александр Добровинский. Юрист уже ответил на претензии исполнительницы хита "К единственному нежному".В интервью он подчеркнул, что певица требует предоставить видеозапись операции при том, что физически это вряд ли возможно. Адвокат напомнил, что с момента операции прошло уже три года, соответственно, кадры так долго не хранятся.Александр Добровинский предположил, что Любовь Успенская и певица Слава прекрасно понимают, что записи не существует, поэтому умышленно акцентируют внимание на этом. Он также добавил, что противоположна сторона запрашивает видео не в той клинике, где проходили операции.