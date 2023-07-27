Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему растительное молоко не всегда идет на пользу.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему растительное молоко не всегда идет на пользу.Для многих растительное, или альтернативное молоко, стало настоящим спасением. Люди, не переносящие лактозу, с удовольствием добавляют в блюда овсяное, миндальное, кокосовое или какое-либо другое "молоко". К обычному оно не имеет никакого отношения, и поэтому в его составе нет тех жиров, белков и витаминов, которые организм получает из продукта животного происхождения.По словам Елены Соломатиной, альтернативное молоко отлично подойдет тем, кто не переносит обычное. Однако полностью заменять в рационе молоко из-под коровы все же не стоит, особенно детям, пишет интернет-издание .Кроме того, в растительном напитке могут присутствовать компоненты, которые могут негативно сказаться на организме. Специалист отметила, что в альтернативном молоке могут быть фосфаты. При соединении с кальцием они накапливаются в тканях, также это может привести к гипокальциемии.Избегать растительного молока стоит также тем, у кого выявлена аллергия на орехи или крупы, входящие в состав.