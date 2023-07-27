Об этом сообщает владимирское отделение Банка России. Во II квартале 2023 года в банковской системе региона выявлено 29 поддельных российских банкнот. Это меньше, чем в аналогичный период

Об этом сообщает владимирское отделение Банка России. Во II квартале 2023 года в банковской системе региона выявлено 29 поддельных российских банкнот. Это меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Лидеры среди подделок – пятитысячные банкноты. Их выявили 16 единиц. В прошлом году в это же время находок было на 17 больше. Эксперты вывели из оборота