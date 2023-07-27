Смотрите в дайджесте:– За первое полугодие во Владимирской области энергетики зафиксировали 90 самовольных подключений к электросетям– Число фальшивых банкнот в регионе сократилось

Смотрите в дайджесте:– За первое полугодие во Владимирской области энергетики зафиксировали 90 самовольных подключений к электросетям– Число фальшивых банкнот в регионе сократилось более чем в 2 раза– Как строится вантовый мост на М-12 между владимирским и нижегородским берегами Оки – показали за минуту– На чемпионате России по спортивной борьбе владимирские атлеты завоевали 2 «золота» и