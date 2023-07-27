На июльском заседании Законодательного Собрания приняты два «налоговых» закона. Один из них продлевает поддержку инвесторов, другой – продлевает на два года льготные условия для

На июльском заседании Законодательного Собрания приняты два «налоговых» закона. Один из них продлевает поддержку инвесторов, другой – продлевает на два года льготные условия для территории опережающего социально-экономического развития «Камешково». Согласно действующему закону инвесторы поделены на 5 категорий – в зависимости от направления деятельности и объема капитальных вложений. Например, инвестпроекты 1 категории, направленные на создание производств,