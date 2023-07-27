На небе будет солнечно и ясно.

Ещё во время январского выездного депутатского дня Собинский район впечатлил депутатов ЗС темпами и масштабами развития в условиях жёстких западных санкций и реиндустриализации всей страны.Это «один из самых промышленно развитых и, наверное, один из самых успешных районов нашего региона», как охарактеризовал его председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Поэтому в июле здесь собрались участники Совета представительных органов муниципальных образований при Заксобрании Владимирской области.– Очень важно, когда встречаются главы городов и районов, председатели советов народных депутатов и обмениваются тем опытом, который они наработали. Обмениваются и вопросами, и проблемами, которые ведь тоже есть в каждом городе, районе. Вместе вырабатываем пути их решения, особенно системных проблем для всей территории всей нашей области», –сообщил председательствующий на Совете Владимир Киселёв.Жители предлагаютСпикер ЗС также пояснил, что эти решения не оседают на бумаге –их направляют правительству области, губернатору, а иногда и на федеральный уровень. Исполнительную власть региона на собинском заседании Совета представлял первый вице-губернатор, руководитель администрации главы области Дмитрий Лызлов. Он констатировал, что с поручением губернатора Александра Авдеева максимально вовлечь жителей в формирование программы развития региона на местах справляются успешно.– Предложения поступают из разных уголков нашей области. Депутатский корпус активно включился в эту работу. На текущий момент поступило более 400 предложений. Многие из них набрали свыше полутора тысяч голосов – предположим, набережная в Коврове, спортивный центр в Камешковском районе. Важно, что депутаты не остаются в стороне от этой работы. Они общаются с жителями, проводят приёмы. На основе этого общения появляются предложения, которые действительно нужны для территорий, которые помогут улучшить жизнь, сделают её более удобной, комфортной.Эти предложения сейчас оценивает экспертная группа для того, чтобы они вошли в государственные программы области, в муниципальные программы или в наказы избирателей депутатам для использования в текущей работе, –объяснил Дмитрий Лызлов.Вместе с «Защитниками»Другой важный вопрос повестки дня – взаимодействие органов власти на местах с созданным недавно по указу президента страны фондом «Защитники Отечества». Буквально на днях Законодательное Собрание заключило с региональным филиалом фонда соглашение о содействии в оказании мер поддержки участникам, ветеранам СВО и членам их семей.– Очень важно, когда органы власти помогают этому фонду. Мы попросили всех председателей советов народных депутатов, глав органов местного самоуправления очень тесно взаимодействовать с социальными координаторами, которые работают в городах и районах нашей области, – отметил Владимир Киселёв. – Мы рекомендовали нашим главам обязательно приглашать их на заседания советов народных депутатов, всесторонне помогать и поддерживать.Дорога – каждому селуОсновную часть работы Совета посвятили ознакомлению с опытом работы руководства Собинского района. Докладом главы собинской райадминистрации Александра Разова дело, конечно, не ограничилось. Гости осмотрели социально значимые объекты на территории райцентра и за его пределами. Опыт наработали хороший, есть что перенять. И дело не только в тонкостях хозяйствования, уникальных объектах или перспективных производствах на территории района. Дело в том, чтобы создать максимально комфортные условия для самих жителей.– Я надеюсь, этот год станет переломным, когда до каждого населённого пункта проведут дорогу с твёрдым покрытием, – сообщил Александр Разов. – И в ближайшей перспективе наша задача – благоустроить прежде всего наши крупные города, центральные усадьбы, но мы не должны забывать и о маленьких сёлах, таких как Алепино, соседнее Фетинино, Черкутино... Мы доходим до каждого села.