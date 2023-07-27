Вместе представителем компании «Angels IT» градоначальник обсудил тему появления новых стоянок.

Дмитрий Наумов анонсировал создание во Владимире 893 парковочных мест. Об этом он написал в соцсетях.«Организация платных парковок — один из проблемных вопросов для жителей и гостей города», — подчеркнул мэр.Вместе представителем компании «Angels IT» градоначальник обсудил тему появления новых стоянок. Для машин планируется организовать 893 парковочных места.«Вопрос нуждается в детальной проработке. Договорились, что в ближайшее время проведем еще одно рабочее совещание для утверждения мероприятий», — резюмировал градоначальник.