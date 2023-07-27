Должник во Владимирской области понесёт уголовную ответственность за подделку чеков об оплате за...
Должник во Владимирской области понесёт уголовную ответственность за подделку чеков об оплате за электроэнергию.
Суд привлёк жителя Гусь-Хрустального района к уголовной ответственности за подделку документа об оплате за потреблённую электроэнергию. Клиент накопил задолженность перед компанией «Энергосбыт Волга». Гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством ввёл ограничение режима потребления электроэнергии неплательщику.
Должник предоставил в клиентский офис компании фиктивные чеки об оплате. На их основании ему была возобновлена подача электроэнергии. Однако якобы перечисленные средства на счета «Энергосбыт Волга» так и не поступили.
Факт умышленного использования поддельного платежного документа был выявлен управлением безопасности гарантирующего поставщика электроэнергии во взаимодействии с Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой.
«Энергосбыт Волга» призывает вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и услуги ЖКХ. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты компании с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото: https://www.pxfuel.com