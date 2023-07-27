Должник во Владимирской области понесёт уголовную ответственность за подделку чеков об оплате за...

Должник во Владимирской области понесёт уголовную ответственность за подделку чеков об оплате за электроэнергию.Суд привлёк жителя Гусь-Хрустального района к уголовной ответственности за подделку документа об оплате за потреблённую электроэнергию. Клиент накопил задолженность перед компанией «Энергосбыт Волга». Гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством ввёл ограничение режима потребления электроэнергии неплательщику.Должник предоставил в клиентский офис компании фиктивные чеки об оплате. На их основании ему была возобновлена подача электроэнергии. Однако якобы перечисленные средства на счета «Энергосбыт Волга» так и не поступили.Факт умышленного использования поддельного платежного документа был выявлен управлением безопасности гарантирующего поставщика электроэнергии во взаимодействии с Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой.«Энергосбыт Волга» призывает вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и услуги ЖКХ. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты компании с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.Фото: https://www.pxfuel.com