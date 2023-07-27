В июне наставнику исполнилось 70 лет.

Известный владимирский биатлонист Сергей Дёмин награждён медалью «За трудовые заслуги». Об этом рассказали в Белом доме.Указ подписал губернатор Александр Авдеев. Сейчас спортсмен работает тренером Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва.Сергей Николаевич окончил Владимирский пединститут. С 1988 по 1998 год работал старшим тренером по биатлону в Школе высшего спортивного мастерства во Владимире. Воспитал плеяду прославленных биатлонистов, в том числе Павла Ростовцева.В июне наставнику исполнилось 70 лет.