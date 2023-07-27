Правительство области в соцсетях поделилось минутным видео. На кадрах – «ускоренный» процесс строительства единственного вантового моста на трассе М-12, который соединит владимирский и

Правительство области в соцсетях поделилось минутным видео. На кадрах – «ускоренный» процесс строительства единственного вантового моста на трассе М-12, который соединит владимирский и нижегородский берега Оки. Видео подготовил Автодор. Правительство области обещает, что уже этой осенью подарком для всех автомобилистов, которые едут из Москвы в Арзамас, станет открытие движения по мосту и более 300 километров