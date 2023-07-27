Клей-герметики владимирского производства готовы заместить продукцию ушедших иностранных брендов....

Клей-герметики владимирского производства готовы заместить продукцию ушедших иностранных брендов.На пробу продукцию владимирского завода уже взяли белорусские производители автомобилей и бытовой техники, и их полностью устроило качество.Планы по расширению производства владимирских полиуретанов с руководством фирмы обсудил губернатор Александр Авдеев. Он побывал с рабочей поездкой на заводе. Продукция предприятия востребована в целом ряде импортозамещающих Отраслей. Например, все конденсаторы в России делаются с использованием полимерных смол именно владимирской марки. Фирма в этом году планирует расширить и увеличить производство герметиков, наливных полов, компАундов и промышленного клея. Планируемый объем инвестиций составит 80 миллионов рублей. Предприятие обеспечит 50 новых рабочих мест.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Ниши новые для предприятия открываются, открываются планы по развитию. Сейчас по ощущениям предприятие в ближайшие годы намерено расти и удваивать объемы производства буквально за несколько лет. Сейчас мы обсудили вопросы поддержки, электричества. Возможно, создания новой площадки производственной.Марина Олигова, исполнительный директор предприятия:- Нашей гордостью является то, что мы занимаемся не просто производством, но еще и разработкой. Наши RnD-инженеры разработали уже более полутора тысяч рецептур, четыреста - уникальных. И у нас очень кастомизированный подход. Сейчас, на волне импортозамещения, когда многие крупные компании уходят с рынка, у нас очень много запросов по специальной продукции.