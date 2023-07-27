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<a href="https://33live.ru/novosti/27-07-2023-konkurs-stixov-k-95-letiyu-poeta-andreya-dementeva.html" target="_blank">Конкурс стихов к 95-летию поэта Андрея Дементьева</a> - К 95-летию классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева ИД «Аргументы и факты» запускает для молодых поэтов конкурс стихов.