К 95-летию классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева ИД «Аргументы и факты» запускает для молодых поэтов конкурс стихов.
К 95-летию классика новой русской поэзии, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева ИД «Аргументы и факты» запускает для молодых поэтов конкурс стихов.
«Всё начинается с любви», - писал Андрей Дементьев. Автор многочисленных лирических стихотворений учил молодёжь трепетно относиться к своей Родине, уважать память отцов и дедов, задумываться о том, что останется детям и внукам. Сегодня строки поэта вдохновляют молодых поэтов на написание собственных произведений.
Именно поэтому Издательский дом решил организовать среди молодых авторов Конкурс стихов под названием «Всё начинается с любви».
Правила:
- участие могут принять школьники, студенты вузов и просто талантливые молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет;
- разрешается принимать участие авторам, ранее участвовавшим в конкурсе «Зелёный листок»;
- приём работ будет проводиться в период с 25 июля по 30 июля в соцсетях «АиФ», а также через почту [email protected]
;
- стихи будут опубликованы на сайте «АиФ» и в соцсетях;
- отбор работ для определения победителей – до 31 июля;
- имена не менее 10 победителей конкурса (с учётом народного голосования на сайте aif.ru) будут объявлены не позднее 15 августа;
- работы победителей будут опубликованы на сайте aif.ru в спецпроекте «Все начинается с любви».
Напомним, что Андрей Дмитриевич всегда помогал молодым талантам. Он 21 год руководил журналом «Юность», на страницах которого были опубликованы произведения Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Теперь в Твери ежегодно проходит Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок», учреждённый поэтом в 2014 году. В августе 2019 года была также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени А. Дементьева.
Сам Андрей Дементьев не раз говорил: «Слава богу, наконец-то вспомнили о любви и уважении к собственной стране. «Патриотизм» это называется. После долгих перестроечных лет слова этого у нас в России стыдятся и выбрасывают его из повседневного обихода - только потому, что оно пришло к нам из советского прошлого. Наверху всё-таки поняли, что это опасно, ибо отсутствие патриотизма снимает ответственность с каждого из нас и за будущее, и за нынешнее время. Но осмысленно любить Родину, её традиции, её славу, её великое прошлое невозможно без уверенности, что ты её хорошо знаешь. Знаешь, из чего она «сделана», из какого материала сотворена. Из доброты ли, милосердия, из таланта и мудрости? Или творили её на чём-то другом? Говорю всё это потому, что в последние годы мы сумели так разделаться со всем хорошим в нашем прошлом, что нынешние девчонки и мальчишки плохо знают свою страну. Прежде всего, её прошлое, литературу, искусство. И тех людей, что на своих плечах вознесли Россию на вершины человеческого бытия. А без этих знаний, без духовной одержимости и полёта человек останется черепахой, ползущей по выбранной им земле».