Во Владимирской области начали тестировать мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Это устройство позволяет выявить нарушения в сфере обслуживания городских территорий,

Во Владимирской области начали тестировать мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики. Это устройство позволяет выявить нарушения в сфере обслуживания городских территорий, например, переполнение мусорных баков и другое. Напомним, вчера, 26 июля, мы писали о том, что нейросети начнут следить за порядком в городе. Специальное устройство устанавливается на машину, которая разъезжает по городу и с помощью нейросетей фиксирует