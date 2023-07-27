Вязниковского Ромэо задержали. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Мошенник из Вязников обманул жительницу Владимира по переписке в соцсетях. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.По данным полиции, 30-летний мужчина создал в интернете фэйковую страницу и начал виртуальное общение с 42-летней женщиной. Спустя некоторое время злоумышленник предложил встретиться, но пояснил, что личный автомобиль требует ремонта.«На протяжении трех месяцев доверчивая дама по просьбе приятеля переводила ему деньги на восстановление и покраску авто. Когда общая сумма затрат достигла 30 тысяч рублей, а друг лишь изредка появлялся «в сети», она поняла, что стала жертвой мошенника и написала заявление в полицию», - уточнили в УМВД.Вязниковского Ромэо задержали. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.