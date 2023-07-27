Мероприятия пройдут 28, 29 и 30 июля на площадке Московских сезонов, расположенной на Тверской площади.

Мероприятия пройдут 28, 29 и 30 июля на площадке "Московских сезонов", расположенной на Тверской площади.Российская столица богата на всевозможные культурные события от концертов на уровне социального учреждения до масштабных фестивалей, на которые приезжают артисты из разных стран. В международном формате пройдет и "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", на котором выступит знаменитый индийский танцевальный коллектив The Drishtikon Dance Foundation.Команда мастеров под руководством танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас познакомит жителей и гостей столицы с культурой Индии 28, 29 и 30 июля на площадке "Московских сезонов", расположенной на Тверской площади. Гостей фестиваля ожидает спектакль "Утсав – праздник жизни".Слово "утсав" так и переводится с санскрита: "фестиваль, праздник, особый случай". Яркое и динамичное представление погрузит москвичей с национальным индийским искусством танца — катхак (дословно "рассказчик"). Артисты с помощью танца расскажут всем желающим историю древнего эпоса.К слову, искусство катхак объединяет в себе как индуистскую, так и исламскую культуру. В древности танцевальные коллективы исполняли его и в индуистских храмах, и во дворцах мусульманских правителей страны. Танец стал национальной традицией Индии традицией, профессиональные навыки передаются от учителя к ученику.Танецкатхак отличается сложным ритмом. быстрыми пируэтами и кружениями. Исполнители надевают на щиколотки большое количество колокольчиков и браслетов, чтобы движения сопровождались звоном. Руководитель коллектива The Drishtikon Dance FoundationАдити Мангалдас является признанным в мире мастером искусства катхак.Насладиться выступлениями ее команды москвичи смогут 28 июля в 19:00, 29 и 30 июля в 17:00 и 19:00. Мероприятия проводятся абсолютно бесплатно. В рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова, включающего в себя "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", жители и гости столицы могут посетить и иные культурные события также бесплатно.Кстати, познакомиться с культурой Индии и других стран жители Москвы могут также в рамках фестиваля "". Гостей праздника ждет масштабная программа 29 июля на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".