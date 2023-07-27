Четыре музыканта Владимирского камерного струнного оркестра участвовали в записи одного из треков для нового альбома известного гитариста Романа Мирошниченко. Ими стали Александр

Четыре музыканта Владимирского камерного струнного оркестра участвовали в записи одного из треков для нового альбома известного гитариста Романа Мирошниченко. Ими стали Александр Ананский, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Андрей Шевляков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Альбом вдохновлен творчеством советского музыканта, лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина. Кроме владимирцев, в записи альбома участвовали звезды мирового уровня, например,