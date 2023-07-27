Владимирские атлеты показали отличный результат на чемпионате России по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие

Владимирские атлеты показали отличный результат на чемпионате России по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие спортсмены из 38 регионов страны. Наши борцы завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: rusgrappling.ru