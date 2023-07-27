Ограду Успенского собора во Владимире хотят отремонтировать за 3,334 миллиона рублей. Объявление о поиске подрядчика От Министерства имущественных и земельных отношений появилось на сайте

Ограду Успенского собора во Владимире хотят отремонтировать за 3,334 миллиона рублей. Объявление о поиске подрядчика От Министерства имущественных и земельных отношений появилось на сайте госзакупок 25 июля. Заявки можно подавать до 10 августа. Итоги подведут 15-го. Подрядчику нужно будет провести работы по консервации – произвести перекладку и усиление кирпичей, установить отсечную гидроизоляцию, восстановить штукатурку. Срок