Ограду Успенского собора во Владимире хотят отремонтировать за 3,334 миллиона рублей. Объявление о поиске подрядчика От Министерства имущественных и земельных отношений появилось на сайте
<a href="https://33live.ru/novosti/27-07-2023-na-ukreplenie-ogrady-uspenskogo-sobora-vo-vladimire-planiruyut-potratit-bolee-3-millionov-rublej.html" target="_blank">На укрепление ограды Успенского собора во Владимире планируют потратить более 3 миллионов рублей</a> - Ограду Успенского собора во Владимире хотят отремонтировать за 3,334 миллиона рублей. Объявление о поиске подрядчика От Министерства имущественных и земельных отношений появилось на сайте
[url=https://33live.ru/novosti/27-07-2023-na-ukreplenie-ogrady-uspenskogo-sobora-vo-vladimire-planiruyut-potratit-bolee-3-millionov-rublej.html]На укрепление ограды Успенского собора во Владимире планируют потратить более 3 миллионов рублей[/url] - Ограду Успенского собора во Владимире хотят отремонтировать за 3,334 миллиона рублей. Объявление о поиске подрядчика От Министерства имущественных и земельных отношений появилось на сайте