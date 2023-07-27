Народные приметы на 28 июля. Почему в День памяти великого князя Владимира особое внимание нужно...

Народные приметы на 28 июля. Почему в День памяти великого князя Владимира особое внимание нужно уделить снам.28 июля 2023 года проходит церковный праздник День Крещения Руси. Памятная дата относится ко времени правления князя Владимира и принятия на Руси новой религии — христианства. Произошло это в 988 году.28 июля также проходит День памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия. Считалось, что в этот день часто бывает очень солнечно. По поверьям, если заниматься работами в жаркую погоду сегодня, можно увидеть дурное предзнаменование, которое сбудется в скором времени.Что можно делать 28 июля 2023 года?Нужно обратить внимание на сны. Его детали обязательно стоит запомнить. Они помогут преодолеть трудности и препятствия.В этот праздник есть большой риск поддаться чему-то плохому, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов.Можно загадывать даже самые заветные желания, но важно при этом помнить, что просить нужно только для себя.Можно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки. День идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно мыть окна и проветривать жилье.Что нельзя делать 28 июля 2023 года?Нельзя жаловаться на судьбу, проблемы и беды посторонним людям — могут сглазить, ситуация станет ещё тяжелее.Не делают крупные, а также спонтанные и незапланированные покупки — окажутся неудачными.Нельзя ругаться, ссориться, употреблять оскорбительные и бранные слова.Народные приметы на 28 июля 2023 годаУтром идёт ливень — днём будет яркое солнце.Туман вечером — завтра пойдёт дождь.Липа пожелтела — осень предстоит поздняя.Лиственные деревья (кроме липы) стали желтеть — осень окажется ранней.Ветер поменял направление — погода переменится на противоположную.Ботва моркови поникла — стоит ожидать осадки.Жуки низко летают — к солнечной погоде.Дождь и сильный ветер — непогода скоро закончится.Фото pxfuel.com