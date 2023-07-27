Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, чем страх отличается от фобии. Разница в том, что в первом случае тревога рациональна и объективна, а во втором ..

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, чем страх отличается от фобии. Разница в том, что в первом случае тревога рациональна и объективна, а во втором — может стать серьезной проблемой.По словам эксперта, страх обусловлен эволюцией. Испытывать тревогу по этому поводу, сидя дома, — не норма. Врач объяснила, что самостоятельная борьба с фобией бесполезна. Если у человека есть такой страх, необходимо проработать его с психологом.